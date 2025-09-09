Oracle manque les estimations de revenus trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Oracle ORCL.N a manqué les attentes du marché pour son chiffre d'affaires du premier trimestre mardi, les entreprises ayant réduit leurs dépenses technologiques en raison de perspectives économiques incertaines.

Le chiffre d'affaires du trimestre s'est élevé à 14,93 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 15,04 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.