Oracle manque les estimations de revenus trimestriels

Oracle ORCL.N a manqué mercredi les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, signe que les dépenses des entreprises pour ses services de cloud computing pourraient se refroidir dans un contexte plus large de craintes d'une bulle sur le marché de l'intelligence artificielle.

Les actions de la société basée à Austin, au Texas, ont chuté de 5,5 % dans les échanges prolongés.

Oracle a enregistré un bénéfice trimestriel ajusté de 2,26 dollars par action. Ce bénéfice comprend un gain exceptionnel de 2,7 milliards de dollars avant impôts lié à la vente de sa participation dans le concepteur de puces Ampere Computing.

Larry Ellison, président d'Oracle, a déclaré que la société avait choisi de vendre ses actions à SoftBank, qui a acheté la société de puces pour 6,5 milliards de dollars en mars, parce que "nous ne pensons plus qu'il est stratégique pour nous de continuer à concevoir, fabriquer et utiliser nos propres puces dans nos centres de données en nuage".

Oracle a déclaré un chiffre d'affaires total de 16,06 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 16,21 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.