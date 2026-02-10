 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Oracle lance de nouveaux agents d'IA pour l'expérience client
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 13:50

Oracle annonce de nouveaux agents d'IA basés sur des rôles au sein d'Oracle Fusion Cloud Applications "afin d'aider les organisations à offrir des expériences client (CX) intelligentes à grande échelle".

Développés à partir d'Oracle AI Agent Studio pour les applications Fusion, ils fonctionnent sur Oracle Cloud Infrastructure, et sont intégrés dans les flux de travail existants d'une entreprise dans leurs processus de vente, de marketing et de service.

Ces nouveaux agents IA permettront ainsi d'aider les responsables CX à augmenter la productivité et améliorer la performance de l'entreprise en analysant des données unifiées, en automatisant les processus et en fournissant des insights prédictifs.

Par ailleurs, Oracle fait part de nouvelles fonctionnalités dans Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM) pour aider les organisations à gérer les exigences uniques de la fabrication par procédés.

Ces dernières innovations aident les organisations qui fabriquent des produits en mélangeant des ingrédients à améliorer la visibilité en temps réel de leur production et à répondre aux exigences réglementaires.

Valeurs associées

ORACLE
156,590 USD NYSE +9,64%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank