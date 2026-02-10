Oracle lance de nouveaux agents d'IA pour l'expérience client
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 13:50
Développés à partir d'Oracle AI Agent Studio pour les applications Fusion, ils fonctionnent sur Oracle Cloud Infrastructure, et sont intégrés dans les flux de travail existants d'une entreprise dans leurs processus de vente, de marketing et de service.
Ces nouveaux agents IA permettront ainsi d'aider les responsables CX à augmenter la productivité et améliorer la performance de l'entreprise en analysant des données unifiées, en automatisant les processus et en fournissant des insights prédictifs.
Par ailleurs, Oracle fait part de nouvelles fonctionnalités dans Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM) pour aider les organisations à gérer les exigences uniques de la fabrication par procédés.
Ces dernières innovations aident les organisations qui fabriquent des produits en mélangeant des ingrédients à améliorer la visibilité en temps réel de leur production et à répondre aux exigences réglementaires.
Valeurs associées
|156,590 USD
|NYSE
|+9,64%
A lire aussi
-
Héritage, donation... : les impôts de transmission jugés "trop élevés" par une large majorité des séniors européens
L'Europe s'attend dans les années à venir à un "transfert massif" de patrimoine attendu d'une génération, les "baby-boomers", nés après-guerre et aujourd'hui retraités, à leurs enfants. Une large majorité (69%) des séniors européens estiment que les impôts de transmission ... Lire la suite
-
Target nomme Roath, dirigeante de longue date, au poste de chef des opérations dans le cadre d'un remaniement de la direction
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 2 et 4) La société Target TGT.N a nommé ... Lire la suite
-
Patrick Artus, conseiller économique d'Ossiam, était l'invité de l'émission Ecorama du 10 février 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la remontée du chômage en France, le départ anticipé du gouverneur de la Banque de ... Lire la suite
-
Commerzbank a fait état mardi d'un bénéfice au-dessus des attentes des analystes en 2025 mais en baisse en raison de coûts de restructuration. Le groupe allemand affiche un bénéfice net de 2,63 milliards d'euros pour l'année, contre 2,68 milliards l'année précédente. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer