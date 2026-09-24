Oracle invoque la « force majeure » pour un projet de centre de données en raison de retards dans l'alimentation électrique, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Blue Owl affirme que cette annonce ne modifie en rien ses engagements financiers envers ce projet pluriannuel

* Blue Owl dispose d'environ 3 milliards de dollars de fonds propres, tandis qu'Oracle prend en charge les coûts liés à la dette, selon une source

* Oracle affirme que le projet Jupiter se déroule conformément au calendrier prévu

(Mise à jour des informations relatives aux actions au paragraphe 2)

par Isla Binnie et Jaspreet Singh

Oracle ORCL.N a émis un avis de « force majeure » à l'encontre d'une unité de Blue Owl OWL.N , promoteur d'un grand centre de données au Nouveau-Mexique, citant des retards potentiels dans l'approvisionnement en électricité du projet, a déclaré jeudi à Reuters une source proche du dossier.

L'action Oracle a reculé de 3,3%. Selon cette source, l'approvisionnement en électricité du site relève de la responsabilité d'Oracle en vertu du contrat.

Oracle ne peut en aucun cas résilier le bail, a précisé la source, ajoutant que le gestionnaire d’actifs alternatif Blue Owl détient environ 3 milliards de dollars de fonds propres dans le projet, Oracle étant quant à lui chargé de prendre en charge les coûts liés à la dette.

Les entreprises invoquent généralement la force majeure pour se libérer de leurs obligations contractuelles lorsque surviennent des problèmes indépendants de leur volonté, une démarche susceptible de susciter des inquiétudes chez les prêteurs et les investisseurs.

Plutôt que de se retirer en tant que locataire principal, Oracle tente de reporter ses paiements au cas où le centre de données, baptisé « Project Jupiter », serait compromis et ne pourrait pas entrer en service en 2028 comme prévu, selon un article de Bloomberg News, qui a été le premier à faire état de cette évolution.

Oracle n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. « Le projet Jupiter respecte toujours le calendrier prévu », a déclaré la société plus tôt dans la journée.

Blue Owl, propriétaire du promoteur de centres de données Stack Infrastructure, a déclaré que cette notification ne modifiait en rien les engagements financiers liés à ce projet pluriannuel.

Pendant la phase de développement, Blue Owl perçoit un rendement de 9% sur ses fonds propres, a indiqué la source, ajoutant qu’à l’achèvement du projet, le rendement à effet de levier devrait avoisiner les 11%.

En invoquant la force majeure, Oracle prolonge la période pendant laquelle elle verse à Blue Owl le loyer réduit applicable à la phase de développement. Blue Owl continuera de percevoir le loyer plus élevé pendant la durée initialement prévue, mais le début de cette période sera reporté, selon la source.

Le campus « Project Jupiter », d’une superficie de 1.400 acres, qui a obtenu 18 milliards de dollars de prêts auprès d’un consortium de banques, selon les médias, s’inscrit dans le cadre d’un accord plus large conclu entre Oracle et OpenAI visant à fournir une capacité de calcul dédiée à l’IA.

Le campus du centre de données aurait connu de nombreux contretemps en matière d’infrastructures, notamment des retards dans la construction d’un gazoduc prévu et des contestations judiciaires concernant les permis relatifs à l’eau et à la qualité de l’air.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de « Stargate », une initiative visant à construire des infrastructures d’IA aux États-Unis grâce à un engagement d’investissement de 500 milliards de dollars impliquant OpenAI, le groupe SoftBank

9984.T et des partenaires tels qu’Oracle.

Ce vaste déploiement d’infrastructures d’IA se heurte à des défis croissants, les développeurs se livrant à une course effrénée pour s’assurer un approvisionnement en électricité et d’autres ressources, tout en gérant les coûts colossaux liés au déploiement de capacités de calcul pour des partenaires tels qu’OpenAI.

L'opposition croissante de la part du public a fait des centres de données un sujet politique brûlant, les communautés autour des projets de centres de données exprimant leurs inquiétudes quant à leur impact sur l'approvisionnement local en énergie, en eau et en autres ressources naturelles.

La société de courtage William Blair a déclaré que, bien que cette nouvelle renforce les craintes concernant les retards réglementaires et liés à l’approvisionnement en électricité affectant les déploiements d’IA, elle s’attend à un impact minimal à court terme sur Oracle.

« Concrètement, l’exercice 2027 ne devrait pas être affecté, puisque Jupiter ne génère aucun chiffre d’affaires cette année. »