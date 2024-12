Oracle: hausse de 10% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - Oracle a publié lundi soir un BPA ajustée (non-GAAP) en hausse de 10% à 1,47 dollar au titre de son deuxième trimestre 2024-25, avec une marge d'exploitation ajustée stable à 43% pour des revenus en croissance de 9% à près de 14,1 milliards de dollars.



En particulier, l'éditeur de logiciels d'entreprise a vu ses revenus de cloud grimper de 24% à 5,9 milliards, tirés par un bond de 52% des revenus IaaS (infrastructures) à 2,4 milliards tandis que les revenus SaaS (applications) ont augmenté de 10% à 3,5 milliards.



'Un niveau record de demande en intelligence artificielle a porté la croissance des revenus d'Oracle Cloud Infrastructure à un rythme bien plus élevé que tous nos concurrents dans l'infrastructure cloud hyperscale', met en avant la CEO Safra Catz.



Toutefois, Antonio Di Giacomo, analyste de marché senior chez XS.com, pointe des performances légèrement inférieures aux consensus, selon lui de 1,48 dollar pour le BPA ajusté de 14,11 milliards pour les revenus.



'Les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre, allant de 1,50 à 1,54 dollar par action, se sont révélées en dessous de l'attente moyenne de 1,57 dollar, créant de l'incertitude parmi les analystes', poursuit-il.





Valeurs associées ORACLE 177,74 USD NYSE 0,00%