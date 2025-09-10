Oracle : flambée en vue grâce à des perspectives impressionnantes dans le cloud

(AOF) - Oracle, qui affiche déjà une capitalisation d’un peu plus de 678 milliards de dollars, est attendu en hausse de près de 30% à la faveur de perspectives particulièrement favorables dans le cloud. Le "RPO" pour Remaining Performance Obligations, une mesure du carnet de commandes d'Oracle, a atteint 455 milliards de dollars à la fin du premier trimestre, clos fin août, de l’exercice 2026. Il a bondi de 359%. " Nous avons signé quatre contrats de plusieurs milliards de dollars avec trois clients différents au premier trimestre ", a déclaré Safra Catz, directrice générale d'Oracle.

Et ce n'est pas fini. " Au cours des prochains mois, nous prévoyons de signer plusieurs contrats supplémentaires avec des clients représentant plusieurs milliards de dollars, et le RPO devrait dépasser les 500 milliards de dollars " a ajouté la dirigeante du spécialiste des bases de données et du cloud.

En conséquence, Oracle est bien plus optimiste pour ses perspectives dans le cloud. La partie Infrastructure Cloud du plan financier global d'Oracle sera présentée en détail le mois prochain lors d'une réunion avec les analystes financiers.

" Pour vous donner un aperçu, nous prévoyons que les revenus de l'infrastructure Cloud d'Oracle augmenteront de 77 % pour atteindre 18 milliards de dollars au cours de cet exercice financier, puis passeront à 32 milliards, 73 milliards, 114 milliards et 144 milliards de dollars au cours des quatre années suivantes. La plupart des revenus de ces prévisions sur cinq ans sont déjà comptabilisés dans notre RPO déclaré. Oracle démarre l'exercice 2026 sur les chapeaux de roue " a indiqué la directrice générale d'Oracle.

Performance trimestrielle décevante

Au premier trimestre, clos fin août, de l'exercice 2026, l'éditeur de logiciels professionnels a enregistré un bénéfice net stable de 2,93 milliards de dollars, soit 1,01 dollar par action. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,47 dollar, soit 1 cent sous le consensus. Les revenus ont progressé de 12%, à 14,9 milliards de dollars, alors que le marché visait 15,03 milliards de dollars. Les revenus cloud du groupe ont augmenté de 28%, à 7,2 milliards de dollars, soit légèrement sous les attentes : 7,31 milliards de dollars.

