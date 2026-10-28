Oracle et SK Hynix prolongent le rebond de Wall Street

Les marchés américains ont terminé la séance de mercredi dans le vert, soutenus par les solides performances des valeurs liées à l'intelligence artificielle, malgré une Réserve fédérale toujours préoccupée par l'inflation. Les résultats spectaculaires de SK Hynix et les perspectives ambitieuses d'Oracle ont notamment redonné de l'élan au secteur technologique, tandis que la décision de la Fed de maintenir ses taux inchangés a été accueillie sans grande surprise. Dans ce contexte, le S&P 500 progresse de 0,28% à 7 744,1 points, le Dow Jones gagne 0,19% à 52 475,1 points, tandis que le Nasdaq 100 surperforme avec une hausse de 0,55% à 29 813,2 points.

Sans surprise, la Fed a maintenu ses taux directeurs entre 3,75% et 4%, mais la décision a été moins consensuelle qu'espéré, puisque deux membres, Lisa Cook et Beth Hammack, ont plaidé pour une nouvelle hausse de 25 points de base. La banque centrale a également dressé un tableau plutôt robuste de l'économie américaine, soulignant la résistance de la consommation, la vigueur des investissements et la stabilité du chômage. L'inflation reste néanmoins trop élevée à ses yeux, ce qui laisse la porte ouverte à un nouveau resserrement monétaire. Les investisseurs ont initialement accueilli favorablement les propos de Kevin Warsh, avant de tempérer leur enthousiasme face à sa détermination à ramener l'inflation vers 2%.

Du côté des entreprises, les fabricants de mémoires ont poursuivi leur rebond, portés par les résultats impressionnants du sud-coréen SK Hynix ( 13%). Son bénéfice opérationnel a bondi de 632% sur un an au troisième trimestre, tandis que son chiffre d'affaires a plus que quadruplé, profitant de la flambée des prix des mémoires et de la demande en puces HBM destinées à l'IA. Le groupe a également indiqué avoir déjà sécurisé plus de la moitié de ses capacités de production pour 2027 et 2028, renforçant les perspectives d'une pénurie durable. Ces annonces ont notamment profité à Micron ( 6%) et Sandisk ( 7%).

Oracle ( 11%) a également redonné quelques arguments aux optimistes en dévoilant des perspectives ambitieuses lors de sa journée investisseurs. Le géant des logiciels et du cloud vise désormais au moins 225 MdsUSD de chiffre d'affaires pour son exercice 2030, soit une croissance annuelle moyenne supérieure à 35% depuis 2026. Surtout, le groupe prévoit de dégager plus de 30 MdsUSD de cash-flow libre dès l'exercice 2029 et de limiter ses levées de capitaux supplémentaires à 20 MdsUSD d'ici 2030. Des engagements bien accueillis alors que Wall Street s'inquiète précisément du financement des investissements colossaux dans l'IA. Nebius ( 7%) et CoreWeave ( 7%) ont également profité de ce regain de confiance.

Le fabricant d'équipements pour centres de données Vertiv ( 17%) a lui aussi confirmé la vigueur de la demande, avec un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 61% et un relèvement de ses prévisions annuelles de ventes, désormais comprises entre 14,45 et 14,85 MdsUSD.

En dehors de l'IA, le laboratoire danois Genmab s'envole de plus de 30% après des résultats cliniques encourageants pour son traitement expérimental du cancer de la tête et du cou, qui a réduit de 50% le risque de décès lors d'un essai de phase III. À l'inverse, Enphase Energy chute d'environ 17% après des résultats décevants et des perspectives prudentes.

Enfin, le secteur de l'énergie ( 0,8%) a profité d'une nouvelle poussée du WTI, en hausse d'environ 3,5% à 103 USD le baril sur fond de tensions persistantes au Moyen-Orient. La technologie ( 0,2%) préserve également de modestes gains, tandis que l'immobilier (-0,9%) et les services aux collectivités (-0,7%) ferment la marche.

L'attention se tourne désormais vers les résultats d'Alphabet et Microsoft, attendus après la clôture, qui permettront de confronter les ambitions financières des géants de l'IA à la réalité de leur croissance et de leurs investissements.