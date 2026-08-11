Oracle et Quantinuum s'associent pour intégrer l'informatique quantique dans le cloud

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Quantinuum QNT.O et Oracle ORCL.N ont annoncé mardi un partenariat pluriannuel visant à intégrer des capacités de calcul quantique à la plateforme cloud d'Oracle, alors que les entreprises technologiques se livrent à une course effrénée pour commercialiser cette technologie naissante.

Les conditions financières de ce partenariat ainsi que la date de déploiement n’ont pas été divulguées.

Voici quelques détails:

* Dans le cadre de cet accord, les clients d’Oracle Cloud Infrastructure (OCI) auront accès à l’ordinateur quantique Helios de Quantinuum via le service quantique d’OCI, ce qui leur permettra de combiner l’informatique quantique avec les services de traitement graphique et de calcul haute performance d’Oracle.

* Exécuté sur site au sein d’OCI, Helios devrait s’intégrer aux services OCI existants dans le cadre de la même gouvernance que celle déjà utilisée par les clients.

* Helios, lancé commercialement en novembre, sera déployé dans un centre de données Oracle AI situé aux États-Unis.

* “Ensemble, Quantinuum et Oracle prévoient d’explorer commentune infrastructure hybridecombinant l’informatique quantique et l’IA pourrait répondre à certains des défis les plus exigeants en termes de calcul auxquels sont confrontées les entreprises, et élargir l’accès aux universités et aux instituts de recherche qui font progresser la découverte scientifique et l’enseignement,” ont déclaré les deux entreprises dans un communiqué.

* “Nous pensons que la prochaine phase de l’informatique d’entreprise sera façonnée par la convergence de l’informatique quantique, de l’IA et du calcul haute performance,” a déclaré Rajeeb Hazra, directeur général de Quantinuum, ajoutant que ce partenariat “créerait un environnement unique et profondément intégré pour les charges de travail hybrides.”

* Oracle prévoit de présenter en avant-première son service quantique dans les mois à venir, en combinant la pile de développement de Quantinuum avec des frameworks de programmation hybride open source afin d’aider les développeurs à créer et à tester des applications quantiques-classiques.