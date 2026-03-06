Oracle et OpenAI mettent fin à leurs projets d'extension du centre de données du Texas, selon Bloomberg News

Oracle ORCL.N et OpenAI ont abandonné leur projet d'expansion d'un centre de données d'intelligence artificielle au Texas après des négociations qui ont traîné en longueur à cause du financement et de l'évolution des besoins d'OpenAI, a rapporté Bloomberg News vendredi.