Oracle et OpenAI mettent fin à leurs projets d'extension du centre de données du Texas, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Oracle ORCL.N et OpenAI ont abandonné leur projet d'expansion d'un centre de données d'intelligence artificielle au Texas après des négociations qui ont traîné en longueur à cause du financement et de l'évolution des besoins d'OpenAI, a rapporté Bloomberg News vendredi.
