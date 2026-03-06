 Aller au contenu principal
Oracle et OpenAI mettent fin à leurs projets d'extension du centre de données du Texas, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 21:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Oracle ORCL.N et OpenAI ont abandonné leur projet d'expansion d'un centre de données d'intelligence artificielle au Texas après des négociations qui ont traîné en longueur à cause du financement et de l'évolution des besoins d'OpenAI, a rapporté Bloomberg News vendredi.

