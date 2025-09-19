Oracle envisage un accord de 20 milliards de dollars en informatique en nuage avec Meta, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Meta qui refuse de commenter au paragraphe trois) par Echo Wang

Oracle ORCL.N est en pourparlers avec Meta META.O pour un accord pluriannuel d'informatique en nuage d'une valeur d'environ 20 milliards de dollars, soulignant la volonté du géant des médias sociaux de s'assurer un accès plus rapide à la puissance de calcul, a déclaré vendredi à Reuters une personne au fait du dossier.

Oracle fournira à Meta des capacités de calcul pour l'entraînement et le déploiement de modèles d'IA, en plus des fournisseurs existants de Meta en matière d'informatique en nuage, a déclaré la personne.

Meta a refusé de commenter, tandis qu'Oracle n'a pas immédiatement répondu lorsqu'il a été contacté par Reuters.

Oracle propose des technologies cloud intégrées ainsi que des modèles de déploiement flexibles, ce qui lui permet de répondre à un large éventail de demandes de la part de ses clients.

Cet accord potentiel intervient une semaine seulement après la publication d'un article du Wall Street Journal sur la signature par OpenAI d'un contrat portant sur l'achat à Oracle d'une puissance informatique de 300 milliards de dollars sur une période d'environ cinq ans, ce qui constitue l'un des plus gros contrats jamais signés dans le domaine de l'informatique en nuage.

La société a conclu des accords avec Amazon AMZN.O , Alphabet GOOGL.O et Microsoft MSFT.O pour permettre à leurs clients d'utiliser Oracle Cloud Infrastructure parallèlement aux services natifs. Les revenus tirés de ces partenariats ont été multipliés par plus de seize au cours du premier trimestre.

Oracle a dévoilé quatre contrats de plusieurs milliards de dollars la semaine dernière, dans le cadre d'une évolution de l'industrie, menée par des entreprises telles que OpenAI et xAI, pour dépenser agressivement afin d'obtenir la capacité de calcul massive nécessaire pour rester en tête dans la course à l'IA.

Le fabricant de logiciels d'entreprise a déclaré qu'il s'attendait à signer plusieurs autres contrats de plusieurs milliards de dollars au cours des prochains mois, et que le chiffre d'affaires comptabilisé pour son activité OCI dépasserait un demi-trillion de dollars.