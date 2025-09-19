 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 045,81
-0,57%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Oracle en pourparlers avec Meta pour un accord de 20 milliards de dollars sur l'informatique en nuage basée sur l'IA, selon Bloomberg
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 22:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Oracle ORCL.N est en pourparlers avec Meta META.O pour un accord de 20 milliards de dollars sur l'informatique en nuage basée sur l'IA, a rapporté Bloomberg News vendredi.

Valeurs associées

META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
778,3800 USD NASDAQ -0,24%
ORACLE
308,760 USD NYSE +4,10%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/09/2025 à 22:03:06.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des manifestants célèbrent le rejet par le Parlement argentin des vetos du président Javier Milei, le 17 septembre 2025 à Buenos Aires ( AFP / Luis ROBAYO )
    Argentine: Milei sur la défensive dénonce une "panique politique" visant ses réformes et le peso
    information fournie par AFP 19.09.2025 23:31 

    Le président ultralibéral argentin Javier Milei a reconnu vendredi une passe délicate pour son gouvernement, en dénonçant une "panique politique" qui engendre selon lui une pression des marchés financiers sur la monnaie nationale, le peso, et fait grimper le risque ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street termine la semaine en hausse
    information fournie par AFP 19.09.2025 22:39 

    La Bourse de New York a clôturé dans le vert vendredi, à l'issue d'une semaine marquée par la première baisse de taux de la Réserve fédérale (Fed) de l'année qui a poussé la place américaine à de nouveaux sommets. Le Dow Jones a pris 0,37%, l'indice Nasdaq a gagné ... Lire la suite

  • Un homme marche sur Wall Street devant le NYSE à New York
    Wall Street termine la semaine en hausse avec la Fed et Apple
    information fournie par Reuters 19.09.2025 22:34 

    par Abigail Summerville et Purvi Agarwal La Bourse de New York a conclu vendredi par une séance de hausse une semaine ponctuée de records avec la perspective d'un cycle d'assouplissement monétaire aux Etats-Unis après la baisse de taux décidée par la Réserve fédérale ... Lire la suite

  • Bombardements israéliens sur la bande de Gaza, le 19 septembre 2025 ( AFP / Jack GUEZ )
    L'armée israélienne va frapper Gaza-ville avec "une force sans précédent"
    information fournie par AFP 19.09.2025 22:28 

    L'armée israélienne a prévenu vendredi qu'elle allait frapper avec une "force sans précédent" Gaza-ville, après la fuite de près d'un demi-million d'habitants face à une offensive majeure largement décriée par la communauté internationale. Fort du soutien américain, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank