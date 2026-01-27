Oracle en partenariats avec Alrajhi Medicine et Red Sea Global
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 11:22
Grâce à cette collaboration, Alrajhi Medicine est devenu le premier groupe privé de santé en Arabie saoudite à adopter le dossier médical électronique (EHR) Oracle Health et les applications cloud Oracle Fusion comme plateforme numérique unifiée.
Il peut ainsi réunir ses opérations cliniques et commerciales afin de donner aux cliniciens, au personnel et aux dirigeants des données quasi en temps réel et des insights pilotés par l'IA pour soutenir de meilleures décisions et de meilleurs soins.
Par ailleurs, Oracle indique avoir été choisi par Red Sea Global (RSG) pour "transformer sa gestion de certaines des destinations hôtelières les plus ambitieuses au monde", en s'appuyant sur Oracle Aconex Cloud et Oracle Primavera P6.
Selon le groupe américain, RSG unira plus de 23 000 utilisateurs, des cadres aux ingénieurs de terrain, "offrant aux parties prenantes mondiales une visibilité pour aider à rationaliser et accélérer la collaboration et la livraison des projets".
Valeurs associées
|182,420 USD
|NYSE
|+2,98%
A lire aussi
-
par Shivangi Acharya et Manoj Kumar et Philip Blenkinsop L'Inde et l'Union européenne (UE) ont annoncé mardi la conclusion d'un accord commercial ambitieux, avec l'objectif de supprimer les barrières douanières sur la plupart de leurs échanges et de se prémunir ... Lire la suite
-
Des agents des services fédéraux déployés à Minneapolis vont commencer à quitter la ville mardi, a assuré la municipalité, alors que Donald Trump joue l'apaisement face à la vague d'indignation suscitée par la mort d'un deuxième manifestant américain tué par des ... Lire la suite
-
Le bilan des intempéries aux Etats-Unis a grimpé mardi à 30 morts, dont sept dans un accident d'avion survenu dimanche soir, alors que des millions d'Américains affrontent une vague de froid polaire qui laissait plus de 530.000 foyers sans électricité mardi matin. ... Lire la suite
-
Le chômage en Espagne est passé sous la barre des 10% au quatrième trimestre 2025 en s'établissant à 9,93%, selon les derniers chiffres publiés mardi par l'Institut national des statistiques. "Pour la première fois depuis 2008, le chômage passe sous la barre des ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer