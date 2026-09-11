Oracle en hausse : la croissance de son carnet de commandes, tirée par l'IA, dissipe les craintes liées aux dépenses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécritures dans l'ensemble du texte)

par Deborah Mary Sophia

Vendredi, avant l'ouverture de la Bourse, l'action d'Oracle ORCL.N a progressé de 6 % après l'annonce d'une hausse de 26 milliards de dollars de son carnet de commandes au premier trimestre, prouvant ainsi que ses dépenses massives, financées par l'endettement, dans les centres de données alimentaient la forte croissance de son activité cloud.

La société a indiqué qu’environ la moitié des 664 milliards de dollars de son carnet de commandes devrait se transformer en chiffre d’affaires au cours des 36 prochains mois et qu’une grande partie de ses nouveaux contrats ne nécessiterait pas de capitaux propres, car elle s’appuie sur les prépaiements des clients et sur l’approvisionnement en puces de ces derniers pour développer ses capacités.

Ce facteur, associé à des résultats trimestriels encourageants et à un bilan en amélioration, a permis aux actions Oracle de mettre fin à une période de sous-performance.

Le titre a chuté de plus de 21 % depuis le début de l’année, alors que l’indice S&P 500 .SPX a progressé de près de 11 %, les investisseurs s’interrogeant sur les investissements coûteux d’Oracle dans l’IA et sur la viabilité de son activité logicielle traditionnelle à l’ère de l’IA.

"Les résultats constituent une avancée solide pour rééquilibrer le débat des investisseurs autour d’une entreprise affichant une croissance accélérée de son chiffre d’affaires, à grande échelle. Si l’endettement de l’entreprise est une préoccupation légitime, les aspects positifs de son activité ont été occultés", ont déclaré les analystes d’Evercore.

Oracle reste toutefois confrontée à des risques liés au financement et à la rentabilité de ses centres de données, à un moment où les coûts des composants ont flambé et où la contestation générale à l’égard du développement des centres de données s’est amplifiée aux États-Unis, suscitant des inquiétudes quant à d’éventuels retards dans les projets.

L’entreprise a annoncé son intention de lever 40 milliards de dollars par le biais de financements par emprunt et par capitaux propres au cours de son exercice fiscal actuel, y compris la vente d’actions de 20 milliards de dollars qu’elle a réalisée au premier trimestre.

"Bien qu’Oracle demande à ses clients de financer en partie le matériel technique afin d’alléger la pression sur sa trésorerie, nous ne prévoyons pas de changement dans le profil de trésorerie d’Oracle dans un avenir proche", a déclaré Luke Yang, analyste chez Morningstar.

"Il faudra des années avant que le chiffre d’affaires du cloud n’atteigne une envergure suffisante pour soutenir une expansion continue des capacités tout en générant simultanément une trésorerie positive."

Oracle est en passe de gagner plus de 26 milliards de dollars en capitalisation boursière si cette tendance se confirme.

L'action se négocie à 16,86 fois ses estimations de bénéfices prévisionnels, contre un multiple de 23,84 pour Microsoft MSFT.O et de 22,58 pour Amazon AMZN.O , selon les données compilées par LSEG.