Oracle dévoile une solide publication trimestrielle

Oracle prévoit que la progression du chiffre d'affaires du troisième trimestre sera de l'ordre de 8% à 10%. Le cloud est anticipé en croissance de 24% à 26%. Le bénéfice par action est prévu entre 1,42 et 1,46 dollar.

"Oracle dispose de 162 centres de données cloud en activité et en construction dans le monde entier", a déclaré Larry Ellison, président du conseil d'administration et directeur technologique d'Oracle.

Avant d'ajouter : " La plus grande nouvelle a été la signature d'un accord MultiCloud avec AWS - comprenant notre matériel Exadata de dernière technologie et la version 23ai de notre logiciel de base de données - intégré dans les centres de données d'AWS ".

"Alors que les services cloud sont devenus la plus importante activité d'Oracle, la croissance de notre revenu d'exploitation et de notre bénéfice par action s'est accélérée", a déclaré le PDG d'Oracle, Safra Catz.

