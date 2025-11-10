 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 066,22
+1,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Oracle déploie ses solutions de santé intégrées dans un hôpital du Michigan
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 16:41

Oracle annonce le déploiement de sa plateforme Oracle Health CommunityWorks et l'extension de l'usage de son Clinical AI Agent au sein du Baraga County Memorial Hospital (BCMH) dans le Michigan. L'objectif est d'unifier les systèmes hospitaliers, alléger les tâches administratives et améliorer la qualité des soins.

Le BCMH, hôpital rural de 15 lits et employant plus de 200 personnes, utilisait déjà depuis cinq ans les solutions ambulatoires d'Oracle. Ce nouveau déploiement permettra d'automatiser la documentation médicale via une solution à commande vocale générant des notes structurées à partir des consultations.

Oracle Health Seamless Exchange viendra compléter le dispositif en agrégeant et normalisant les données patients issues de sources externes fiables, créant ainsi un dossier unique et complet.

Selon Seema Verma, vice-présidente exécutive d'Oracle Health, cette collaboration illustre l'engagement du groupe à 'équiper les hôpitaux ruraux de technologies d'IA pour simplifier les opérations et renforcer la qualité des soins'.

Valeurs associées

ORACLE
241,545 USD NYSE +0,96%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank