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Oracle dépasse les prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 22:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Oracle ORCL.N a annoncé mercredi un chiffre d'affaires au quatrième trimestre supérieur aux prévisions de Wall Street, porté par une forte demande pour ses services d'infrastructure cloud, les entreprises donnant la priorité à leurs dépenses en matière d'IA.

La société a déclaré un chiffre d'affaires total de 19,18 milliards de dollars pour le trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 19,10 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

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