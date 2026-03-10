Oracle dépasse les estimations de chiffre d'affaires trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Oracle ORCL.N a battu les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du troisième trimestre mardi, la forte demande pour ses services d'informatique dématérialisée, tirée par le boom de l'intelligence artificielle, ayant aidé l'entreprise à rivaliser avec ses grands rivaux.

La société a déclaré un chiffre d'affaires total de 17,19 milliards de dollars pour le trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 16,91 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.