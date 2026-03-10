Oracle dépasse les attentes au troisième trimestre grâce à la demande en IA
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 21:26
Oracle a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, portés par une forte demande pour ses services de cloud computing liés à l'intelligence artificielle. Au troisième trimestre, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 17,19 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes fixée à 16,91 milliards selon les données de LSEG. À la suite de cette annonce, l'action du groupe basé à Austin a progressé d'environ 8% lors des échanges prolongés.
Les revenus liés au cloud ont atteint 8,9 milliards de dollars sur la période, soit une hausse de 44%, un niveau légèrement supérieur au consensus de 8,85 milliards de dollars établi par les analystes interrogés par StreetAccount. Dans le même temps, Oracle a indiqué vouloir lever entre 45 et 50 milliards de dollars au cours de son exercice fiscal afin d'augmenter la capacité de son infrastructure cloud.
Cette stratégie d'investissement intervient dans un contexte boursier chahuté pour l'entreprise. Depuis ses plus hauts historiques atteints en septembre, Oracle a en effet perdu près de 50% de sa valeur, sur fond d'inquiétudes liées à l'ampleur de ses dépenses et à une période de volatilité dans le secteur de l'intelligence artificielle.
