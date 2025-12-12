Oracle dément le rapport sur les retards des centres de données d'OpenAI

Oracle nie avoir reporté les centres de données d'OpenAI à 2028 en raison de pénuries

Les investisseurs s'inquiètent de la construction de l'infrastructure d'IA d'Oracle, alimentée par la dette

Le marché est sensible aux retards de l'IA, examinant minutieusement les retombées des dépenses

Oracle ORCL.N a démenti vendredi un rapport des médias selon lequel il retardait les centres de données liés à OpenAI, suite aux inquiétudes des investisseurs concernant son infrastructure d'IA alimentée par la dette.

Bloomberg News avait rapporté plus tôt dans la journée qu'Oracle avait repoussé les dates d'achèvement de certains centres de données qu'il développe pour OpenAI à 2028, soit un an plus tard que prévu, en raison de pénuries de main-d'œuvre et de matériaux.

"Il n'y a eu aucun retard sur les sites nécessaires pour respecter nos engagements contractuels, et toutes les étapes sont en bonne voie", a déclaré Michael Egbert, porte-parole d'Oracle, dans un communiqué envoyé par courriel à Reuters.

"Nous restons pleinement alignés sur OpenAI et confiants dans notre capacité à respecter nos engagements contractuels et nos plans d'expansion futurs", a ajouté Michael Egbert.

Les actions d'Oracle, qui avaient chuté de 3,6 % à la suite du rapport, ont perdu un peu de terrain pour se replier de 2,8 % dans les échanges de l'après-midi. D'autres actions liées à l'IA ont également chuté, le géant des puces Nvidia NVDA.O , Advanced Micro Devices AMD.O , Micron MU.O et Arm Holdings

ARM.O ayant perdu entre 2 % et 4,5 %.

Le rapport de Bloomberg a été publié un jour après qu'Oracle a enregistré sa plus forte baisse d'actions depuis fin janvier, suite à des résultats qui ont montré une augmentation des dépenses et des perspectives faibles pour une entreprise qui dépend de plus en plus d'OpenAI.

Longtemps petit acteur de l'informatique en nuage, Oracle s'est lancé dans la course à l'infrastructure d'intelligence artificielle cette année grâce à un accord de 300 milliards de dollars portant sur des centres de données d'OpenAI. Mais la mise en place de cette infrastructure a obligé l'entreprise à emprunter de manière agressive.

Les investisseurs, effrayés ces dernières semaines par les signes indiquant que Google prenait de l'avance dans la course à l'intelligence artificielle et par l'endettement croissant d'Oracle, ont vendu les actions et les obligations de la société. Le coût de l'assurance de la dette d'Oracle contre le défaut de paiement a bondi jeudi pour atteindre son niveau le plus élevé depuis au moins cinq ans et a de nouveau augmenté vendredi.

Les actions n'ont progressé que de 13 % sur l'année, après avoir effacé tous les gains résultant d'un bond de 36 % en septembre, lorsque l'entreprise a fait état d'un énorme carnet de commandes de plus de 450 milliards de dollars, principalement lié à OpenAI.

Les investisseurs sont de plus en plus pointilleux dans le domaine de l'IA, moins enclins à récompenser sans discernement les dépenses dans ce domaine, même s'ils parient sur son potentiel à long terme.

OpenAI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Après la publication de l'article de Bloomberg, certains analystes ont déclaré que cette nouvelle montrait que des goulets d'étranglement au-delà des puces apparaissaient pour l'expansion des centres de données que les entreprises technologiques financent avec des centaines de milliards de dollars d'investissement.

"Les inquiétudes concernant la capacité à construire des centres de données en raison des retards de construction, de la disponibilité de l'énergie et d'autres facteurs pratiques deviennent un facteur beaucoup plus important que les demandes prévues pour les capacités d'IA", a déclaré Bob O'Donnell, analyste en chef chez TECHnalysis Research.

Il a toutefois ajouté que le marché était devenu plus sensible aux nouvelles concernant les retards en matière d'IA, car les investisseurs examinent de près les retombées des dépenses.

Broadcom AVGO.O a également chuté de plus de 11 % vendredi, après avoir averti que l'augmentation des ventes de processeurs d'IA personnalisés à faible marge réduisait la rentabilité, suscitant des craintes que l'activité ne devienne moins lucrative.