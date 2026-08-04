Oracle Corp. tente un pari risqué sur sa notation dans sa stratégie d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Vidya Ranganathan

Le géant du cloud computing Oracle Corp est au bord d’une notation de crédit « junk » (spéculative) et ses actions se sont effondrées, alors que ce géant de l’intelligence artificielle sert de bouc émissaire aux inquiétudes des investisseurs face à la frénésie de dépenses alimentée par l’endettement dans ce secteur.

La multinationale américaine ORCL.K fait figure d’exception parmi les grandes entreprises de logiciels qui se livrent à une course effrénée pour acheter des puces et renforcer leur puissance de calcul afin de tirer pleinement parti du boom de l’IA. Contrainte par ses réserves de trésorerie limitées, elle a dû recourir à des emprunts importants et conclure des contrats de location à long terme colossaux .

L’ampleur de ces dépenses extravagantes a été révélée en juin, lorsque les résultats d’Oracle pour l’exercice fiscal se terminant en mai 2026 ont montré que ses flux de trésorerie disponibles étaient négatifs, que la majeure partie de son chiffre d’affaires était consacré à des dépenses d’investissement et qu’elle avait signé environ 260 milliards de dollars de baux pour des centres de données, dont certains débuteront dès l’année prochaine.

Ces révélations ont inquiété les investisseurs et placé Oracle dans le collimateur des agences de notation, qui mettaient depuis longtemps en garde contre le bilan fortement endetté de l’entreprise.

S&P Global Ratings a été la première à réagir, abaissant en juillet la note de crédit d’Oracle à BBB-, soit un cran au-dessus de la catégorie « spéculative ».

D’après les chiffres publiés par Oracle, sa dette de 129,5 milliards de dollars représentait environ 4,3 fois son Ebitda, c’est-à-dire son résultat avant intérêts, dépréciations, impôts et amortissements.

Un ratio dette/EBITDA supérieur à 4 est le signe de difficultés financières, mais ce ratio peut varier en fonction des méthodes et des indicateurs utilisés par chaque analyste.

Les concurrents d’Oracle, à savoir Alphabet Inc. GOOGL.O , Amazon AMZN.O , Microsoft Corp. MSFT.O et Meta Platforms Inc.

META.O , affichent des ratios inférieurs à 1.

Les engagements de location colossaux d’Oracle, qu’elle n’est pas encore tenue de comptabiliser comme de la dette mais que les analystes intègrent dans leurs estimations, brossent un tableau encore plus inquiétant.

« Alors que de nombreux autres fournisseurs hyperscale développent actuellement des infrastructures d’IA, aucun n’est aussi endetté ni ne présente un flux de trésorerie aussi négatif qu’Oracle à l’entrée dans cette phase de développement », a déclaré Moody’s Ratings dans sa note de février expliquant sa perspective négative sur une notation Baa2, un cran au-dessus de celle de S&P.

Malgré l’ampleur et la rentabilité de son activité logicielle, « l’endettement va augmenter de manière significative à court terme et pourrait temporairement avoisiner un ratio de 5 », a indiqué Moody’s.

Les besoins de financement sont si importants qu’Oracle devra émettre davantage de dette malgré ses notations fortement limitées, tout en réduisant ses rachats d’actions et en levant des capitaux propres, ont indiqué les analystes.

Oracle prévoit des dépenses d'investissement pouvant atteindre 95 milliards de dollars au cours de l'exercice 2027, même si elle table sur des remboursements de la part de ses clients à hauteur de 25 milliards de dollars.

Oracle n’a pas souhaité commenter cet article. Lors de ses conférences téléphoniques sur les résultats, la société a déclaré qu’elle restait attachée à une allocation disciplinée du capital et au maintien de sa notation de crédit « investment grade ».

Andrew Chang, analyste chez S&P, prévoit que le ratio dette/EBITDA d’Oracle, qui s’élevait selon ses estimations à 3,6 en mai, atteindra un pic de 4,4 au cours des deux prochains exercices, compte tenu des flux de trésorerie négatifs et des dépenses élevées; toutefois, dans son scénario de base , ce ratio ne devrait pas dépasser la barre des 4,5, seuil qui entraînerait une nouvelle dégradation de la note.

« Nous pourrions dégrader la note d’Oracle si le ratio d’endettement de la société se maintenait au-dessus de 4,5 », a déclaré M. Chang.

Fitch attribue à Oracle la note BBB, soit le même niveau que Moody’s, et a indiqué en février qu’un ratio d’endettement par rapport à l’EBITDA supérieur à 3,5, ou supérieur à 4 si les loyers étaient pris en compte, entraînerait une action négative sur la notation.

FALLEN ANGEL

« Il existe ici un risque que nous ayons deux notations BBB faibles pour Oracle, peut-être même d’ici la fin de l’année civile », a déclaré vendredi Lindsay Tyler, analyste de crédit chez Morgan Stanley, dans un podcast.

« Cela a soulevé des questions légitimes de la part des investisseurs concernant le risque de "fallen angel" », a-t-elle ajouté, utilisant une expression désignant les entreprises qui passent de la catégorie « investment grade » à celle des titres spéculatifs.

« Je pense que le risque de "fallen angel" vers les obligations à haut rendement n’est pas immédiat, mais il s’agit d’un risque à moyen terme, notamment lorsque l’on examine la mise en œuvre et la monétisation des projets. »

Oracle est devenu un frein pour le secteur en pleine effervescence de l’IA, obligeant les investisseurs à réévaluer les dépenses colossales et les promesses de croissance ambitieuses qui avaient entraîné des hausses exceptionnelles des cours boursiers des fabricants de puces et des entreprises spécialisées dans l’IA.

Le cours de son action a diminué de moitié depuis juin pour s’établir à 129 dollars, et les obligations 0#ORCLUSDABMK= ont fait l’objet d’une vague de ventes, faisant grimper les rendements dans une fourchette de 7% à 8%, habituellement associée à la dette inférieure à la catégorie « investment grade », contre 2,5% à 3 , 5% pour les obligations d’Alphabet et d’Amazon.

« Si vous vous intéressez à Larry Ellison, vous verrez qu’il a, à plusieurs reprises, misé l’avenir de l’entreprise », a déclaré à Reuters Brad Briner, trésorier de l’État de Caroline du Nord, qui préside l’autorité d’investissement de l’État chargée de superviser les fonds de retraite des fonctionnaires.

« Il a réussi, mais cela reste toujours inconfortable pour les investisseurs obligataires. Nous assumons les risques de baisse, mais ne bénéficions pas autant des perspectives de hausse. »

Oracle a mis en avant une croissance vertigineuse de ses obligations de performance restantes (RPO) — un indicateur des revenus futurs —, qui s’élèvent à 638 milliards de dollars, comme rendement attendu sur le capital qu’elle déploie.

« S’agit-il d’une vision avant-gardiste ou d’une dépense excessive? Les quatre géants (Alphabet, Amazon, Meta et Microsoft) sont entrés dans ce cycle avec un ratio d’endettement inférieur à 1x; leur stratégie est audacieuse mais justifiable. Ce n’est pas le cas d’Oracle », a déclaré Algebris Investment dans une note publiée en juin sur la plateforme d’intelligence de marché AlphaSense.

Selon David Gonzales, analyste senior chez Moody's Ratings, les contrats de location réduisent les investissements en capital initiaux mais entravent la flexibilité financière, car les centres de données ne sont pas détenus en propre et ne peuvent donc pas être vendus ou donnés en garantie pour soutenir des emprunts supplémentaires.

Alex Haissl, responsable de la recherche sur les actions dans le secteur des logiciels et du cloud chez Rothschild & Co Redburn, émet une recommandation de vente sur le titre.

« La difficulté réside dans le fait que le marché part toujours du principe que ces centres de données seront mis en service dans les délais, qu’ils généreront des revenus et qu’ils produiront des bénéfices », a déclaré M. Haissl.

« Nous sommes beaucoup plus prudents quant aux aspects économiques », a-t-il ajouté, soulignant les prévisions ambitieuses formulées par Oracle concernant ses services cloud à forte marge.

M. Chang, de S&P, a indiqué que le décalage entre les baux des centres de données, d’une durée de 15 à 19 ans, et les contrats clients à court terme, d’une durée maximale de cinq ans, constituait également un « risque absolument majeur ».

« Il faut partir du principe que, dans plusieurs années, la demande en IA restera identique, voire, espérons-le, supérieure à celle d’aujourd’hui, pour que cet écosystème reste viable et qu’Oracle puisse honorer ses loyers auprès des propriétaires de centres de données », a-t-il déclaré.

La concentration de la clientèle constitue un autre risque, étant donné que près de la moitié des RPO (contrats de prestation de services) concernent l’entreprise d’IA OpenAI.

Colby Stilson, responsable des titres à revenu fixe chez Brown Advisory, se montre prudent. « Si notre thèse d’investissement repose sur des revenus à venir, en particulier lorsqu’il s’agit de revenus provenant d’entreprises présentant un risque élevé ou ne générant pas de flux de trésorerie disponible positif, cela rend cet investissement encore plus précaire », a-t-il déclaré.

L'ENJEU EST DE TAILLE

Le rapport financier d’Oracle pour l’exercice 2026 a fait état d’une croissance record de 17% du chiffre d’affaires au cours de l’année.

Une majorité d’analystes de LSEG continuent de recommander l’achat de l’action Oracle. Des fonds tels que T. Rowe Price et Neuberger Berman détiennent ses obligations.

« Bien qu’Oracle présente le bilan le plus tendu du secteur, nous pensons que la société est déterminée à conserver des notations « investment grade » et qu’elle gérera son endettement en conséquence », a déclaré David Brown, gestionnaire de portefeuille senior chez Neuberger.

Pourtant, quelques jours avant la dégradation de la note par S&P, le rapport financier d’Oracle indiquait clairement que toute modification de sa notation de crédit « pourrait avoir un impact négatif sur la valeur de nos titres de dette et de capitaux propres et augmenter le montant des intérêts » payés sur la dette en cours ou future.

Une dégradation pourrait également réduire l’accès au financement à court terme ou en augmenter le coût, et affecter les conditions des engagements à long terme, notamment les baux des centres de données, a-t-il ajouté.

En effet, le financement de projets à grande échelle, tels que l’emprunt de 14 milliards de dollars émis par le campus de centres de données de RD Michigan Property Owner, ainsi que les taux d’intérêt d’une autre ligne de crédit renouvelable de 10 milliards de dollars, sont explicitement liés à la notation d’Oracle.

En décembre, le Financial Times a rapporté que Blue Owl Capital s’était retiré du financement d’un projet de centre de données Oracle de 10 milliards de dollars destiné à OpenAI en raison de préoccupations concernant les engagements de dépenses d’Oracle et la hausse de son niveau d’endettement. Blue Owl a déclaré à Reuters que cette décision n’était pas liée à la dette d’Oracle.

La protection de crédit d’Oracle, mesurée par les swaps de défaut de crédit (CDS) à 5 ans ORCL5YUSAX=MG , a récemment atteint son plus haut niveau depuis 18 ans, à 215 points de base, ce qui indique que les marchés obligataires évaluent le risque à un niveau bien supérieur à ce que justifie sa notation de crédit actuelle. Les CDS des entreprises comparables s’échangent autour de 80 points de base.