Oracle commence à supprimer des milliers d'emplois, selon CNBC

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La société d'informatique en nuage Oracle

ORCL.N licencie des milliers d'employés, a rapporté CNBC mardi, citant deux personnes familières avec le sujet.

L'entreprise a refusé de commenter les suppressions d'emplois, bien que plusieurs utilisateurs de médias sociaux aient partagé des détails sur des plateformes telles que Reddit

RDDT.N , X et le réseau anonyme de travail Blind, déclenchant l'incertitude et la confusion parmi les employés.

Les licenciements interviennent dans le cadre de la campagne agressive d'Oracle visant à augmenter les dépenses en infrastructure d'intelligence artificielle afin de mieux concurrencer ses rivaux, tels qu'Alphabet GOOGL.O et Amazon

AMZN.O , qui proposent également des services en nuage.

Dans un document déposé en mars, Oracle a déclaré qu'il s'attendait à ce que les coûts totaux associés à son plan de restructuration pour l'exercice 2026 atteignent 2,1 milliards de dollars, principalement pour les indemnités de départ des employés et d'autres dépenses connexes.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 5 % dans les échanges de l'après-midi. Elles ont chuté d'environ 29 % depuis le début de l'année. Oracle comptait environ 162 000 employés à temps plein dans le monde en mai 2025.

Plus de 70 entreprises technologiques ont supprimé environ 40 480 emplois depuis le début de l'année, selon le site Layoffs.fyi, ce qui renforce les craintes des travailleurs quant aux perturbations provoquées par l'IA.

Plusieurs entreprises qui ont supprimé des emplois au cours des derniers mois ont déclaré qu'elles allaient réaffecter leurs ressources aux efforts en matière d'IA.

La semaine dernière, Meta a licencié quelques centaines de personnes au sein de plusieurs équipes, a déclaré une source à Reuters. Au début du mois, Reuters avait rapporté que Meta prévoyait des licenciements massifs qui pourraient affecter 20 % ou plus de ses effectifs.