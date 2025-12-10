 Aller au contenu principal
Oracle chute après que le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a manqué les estimations
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 22:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - ** Les actions de la société d'intelligence artificielle Oracle ORCL.N chutent de 6,5 % à 208,49 $ après la fermeture de la bourse

** La société manque les estimations de revenus trimestriels , un signe que les dépenses des entreprises pour ses services en nuage peuvent se refroidir dans le cadre de préoccupations plus larges d'une bulle dans le marché de l'intelligence artificielle

** Le chiffre d'affaires total du deuxième trimestre s'élève à 16,06 milliards de dollars, alors que les analystes l'estimaient à 16,21 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le groupe enregistre un gain exceptionnel de 2,7 milliards de dollars avant impôts sur la vente de sa participation dans le concepteur de puces Ampere Computing

** "Oracle a vendu Ampere parce que nous ne pensons plus qu'il est stratégique pour nous de continuer à concevoir, fabriquer et utiliser nos propres puces dans nos centres de données en nuage", a déclaré le président Larry Ellison

** Jusqu'à la dernière clôture, ORCL avait progressé de ~33% cette année

