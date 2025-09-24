 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Oracle chute après avoir annoncé qu'elle cherchait à lever 15 milliards de dollars par le biais d'une vente d'obligations
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 15:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

24 septembre - ** Les actions d'Oracle ORCL.N chutent de 3,1% à 304,2 dollars, après que Bloomberg News ait rapporté que co cherche à lever 15 milliards de dollars par le biais d'une vente d'obligations d'entreprise

** La société ORCL vend de la dette en sept parties, y compris une obligation rare à 40 ans, selon un dépôt réglementaire, bien qu'elle n'ait pas divulgué la taille de l'offre

** Oracle n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters

** 33 des 43 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 10 comme "conservée"; la prévision médiane est de 347 $ - données compilées par LSEG

**En incluant le mouvement de la séance, ORCL est en hausse de 82,8% depuis le début de l'année, tandis que le S&P 500

.SPX est en hausse de 13,3%

Valeurs associées

ORACLE
306,710 USD NYSE -2,37%
S&P 500 INDEX
6 658,52 Pts CBOE +0,02%
