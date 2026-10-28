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Oracle bondit après avoir annoncé qu'il prévoyait de dégager un flux de trésorerie positif au second semestre de l'exercice 2028
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 19:37

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions ORCL.N de la société de cloud computing Oracle ont bondi de 8,2 % pour atteindre 141,22 dollars lors des échanges de l'après-midi

** Le directeur financier d’ORCL prévoit que le flux de trésorerie disponible deviendra positif au second semestre de l’exercice 2028, pour dépasser les 30 milliards de dollars au cours de l’exercice 2029 — Journée des investisseurs

** Pour l’exercice 2030, la société prévoit un chiffre d’affaires supérieur à 225 milliards de dollars, une marge opérationnelle ajustée supérieure à 40 % et un bénéfice ajusté supérieur à 21 dollars par action

** Depuis le début de l'année, l'action a perdu environ 33 % jusqu'à la dernière clôture

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