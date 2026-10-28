Oracle apaise les inquiétudes liées aux dépenses en IA grâce à un plan visant à rétablir une trésorerie positive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires des analystes aux paragraphes 4 et 5)

par Aditya Soni et Anzar Mehraj

Oracle ORCL.N a déclaré mercredi qu’il s’attendaità ce que les dépenses d’investissement atteignent leur pic au cours de cet exercice fiscal et du suivant, à mesure que l’entreprise renforce ses capacités de cloud computing, mais s’est engagé à ne pas lever plus de 20 milliards de dollars de financement supplémentaire pour l’IA d’ici à l’exercice fiscal 2030.

Cet engagement vise à rassurer les investisseurs qui craignent que la société de Larry Ellison n'ait besoin de sommes de plus en plus importantes provenant de sources extérieures pour financer son expansion agressive de ses centres de données. L'action Oracle a bondi de plus de 12 % à l'annonce de ces prévisions, tandis que d'autres titres du secteur du cloud ont également progressé.

S'exprimant lors de la journée des investisseurs d'Oracle à Las Vegas, la directrice financière Hilary Maxson a déclaré qu'Oracle s'attendait également à ce que son flux de trésorerie disponible devienne positif au second semestre de l'exercice 2028 et dépasse les 30 milliards de dollars au cours de l'exercice 2029, lorsque les dépenses d'investissement devraient diminuer.

“Oracle tente de montrer aux investisseurs qu’il y a une logique derrière la folie de ses dépenses massives en infrastructures d’IA,” a déclaré Jacob Bourne, analyste chez eMarketer.

“Bien que ces projections soient ambitieuses et loin d’être garanties, elles témoignent d’une bonne compréhension des préoccupations des investisseurs et tracent une voie optimiste pour y répondre.”

Oracle est devenu le centre des inquiétudes concernant la flambée des coûts liés aux infrastructures d’IA, car l’entreprise ne dispose pas de la solide base de revenus des géants du cloud tels que Microsoft et Amazon, et dépend fortement d’un seul client: OpenAI, le créateur de ChatGPT, qui est déficitaire.

Le partenariat avec OpenAI a ajouté des centaines de milliards de dollars au carnet de commandes cloud d’Oracle, mais la construction des centres de données et des autres infrastructures d’IA nécessaires à l’exécution de ces contrats l’a contraint à s’appuyer fortement sur l’endettement et les ventes d’actions.

PROJETS DE RÉDUCTION DU FINANCEMENT EXTERNE

Oracle a déclaré mercredi qu’il comptait sur le financement par les fournisseurs, le matériel fourni par les clients et les paiements anticipés de ces derniers pour réduire ses besoins de trésorerie initiaux jusqu’à ce que son flux de trésorerie disponible devienne positif.

Elle prévoit de ne plus recourir au financement externe pour financer sa croissance à partir de l’exercice 2029, sa dette nette devant alors passer sous la barre des 3,5 fois son résultat annuel de base cette année-là.

La société avait annoncé en début d’année qu’elle lèverait 40 milliards de dollars par le biais de financements par emprunt et par capitaux propres au cours de son exercice fiscal actuel, y compris la vente d’actions de 20 milliards de dollars qu’elle a réalisée au premier trimestre.

Au 31 août, elle affichait 125,34 milliards de dollars de billets à payer et autres emprunts, tandis que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie s’élevaient à environ 36,37 milliards de dollars.

“Je vous ai dit que nous avions besoin d’un financement supplémentaire pouvant aller jusqu’à 20 milliards de dollars pour le reste de notre exercice 2027,” a déclaré Hilary Maxson.

“Nous annonçons que ces 20 milliards de dollars, répartis à parts égales entre dette et fonds propres, constituent le montant final nécessaire pour financer le reste de ce cycle.”

Les swaps de défaut de crédit à cinq ans d’Oracle, qui mesurent le coût de l’assurance contre un défaut de paiement sur sa dette, ont légèrement baissé mercredi pour s’établir à 287,2 points de base.

Les déclarations de Hilary Maxson ont fait remonter les actions des entreprises spécialisées dans le cloud et les infrastructures d’IA, après plusieurs semaines de pression à la vente liées aux craintes que l’essor de l’IA ne devienne trop dépendant de l’endettement.

CoreWeave CRWV.O , Nebius NBIS.O , Applied Digital

APLD.O et Iren IREN.O ont progressé de 2,1 % à 5 %.

Pour l’exercice 2030, Oracle prévoit un chiffre d’affaires supérieur à 225 milliards de dollars, une marge opérationnelle ajustée supérieure à 40 % et un bénéfice ajusté supérieur à 21 dollars par action. La société a réaffirmé ses prévisions pour l’exercice 2027, à savoir un chiffre d’affaires supérieur à 90 milliards de dollars et un bénéfice ajusté de 8,10 dollars par action.