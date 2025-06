Oracle anticipe une nette accélération de la croissance du cloud sur le nouvel exercice

(AOF) - Oracle est attendu forte hausse à Wall Street grâce à des perspectives de croissance favorable pour le cloud. Au quatrième trimestre, clos fin mai, de l'exercice 2025; l'éditeur de logiciels professionnels a enregistré un bénéfice net en progression de 9% à 3,43 milliards de dollars, soit 1,19 par action. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,70 dollar, ressortant 6 cents au-dessous du consensus Bloomberg. Les revenus ont progressé de 11% à 15,9 milliards de dollars alors que le marché visait 15,6 milliards de dollars.

Les revenus cloud du groupe ont augmenté de 27% à 6,7 milliards de dollars, en ligne avec les attentes.

Le "RPO" pour Remaining Performance Obligations, une mesure du carnet de commandes d'Oracle, a atteint 138 milliards de dollars à la fin du trimestre, en progression de 41%.

"Nous prévoyons que le taux de croissance total de nos services cloud (applications et infrastructure) passera de 24 % au cours de l'exercice 2025 à plus de 40 % au cours de l'exercice 2026. Le taux de croissance de l'infrastructure cloud devrait passer de 50 % au cours de l'exercice 2025 à plus de 70 % au cours de l'exercice 2026. Et le RPO devrait croître de plus de 100 % au cours de l'année fiscale 2026 ". a déclaré la directrice générale, Safra Catz.

