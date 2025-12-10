Oracle annonce une hausse des obligations de performance restantes trimestrielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Oracle ORCL.N a annoncé mercredi une augmentation des obligations de performance restantes pour le deuxième trimestre, grâce à une forte demande pour ses services d'infrastructure en nuage, alors que les entreprises s'efforcent d'adopter l'intelligence artificielle.

La société a déclaré des obligations de performance restantes de 523 milliards de dollars, en hausse de 15% en séquentiel, pour le deuxième trimestre.