ORACLE affirme que l'IA présente une réelle valeur ajoutée, la demande dépassant largement l'offre
Le directeur général d'Oracle ORCL.N , Mike Sicilia, a déclaré mardi qu'il ne s'inquiétait pas d'une "bulle de l'IA", ajoutant qu'il y avait une valeur réelle dans l'intelligence artificielle car la demande dépassait de loin l'offre.

Il s'exprimait lors d'une table ronde au sommet annuel de la Future Investment Initiative (FII) à Riyad.

ORACLE
281,360 USD NYSE -0,70%
