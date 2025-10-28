ORACLE affirme que l'IA présente une réelle valeur ajoutée, la demande dépassant largement l'offre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général d'Oracle ORCL.N , Mike Sicilia, a déclaré mardi qu'il ne s'inquiétait pas d'une "bulle de l'IA", ajoutant qu'il y avait une valeur réelle dans l'intelligence artificielle car la demande dépassait de loin l'offre.

Il s'exprimait lors d'une table ronde au sommet annuel de la Future Investment Initiative (FII) à Riyad.