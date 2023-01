Or : une conjoncture plus propice

Le métal jaune retrouve de l'éclat : son cours a fortement remonté depuis novembre dernier. La demande devrait rester importante cette année. (© cc)

Les cours sont soutenus par des achats massifs de certaines banques centrales. Les investisseurs reviennent aussi.

Plus d’un demi-siècle après la fin du système de l’étalon-or, la «relique barbare» – selon l'expression de Keynes – n’a pas perdu son éclat. L'or conserve en effet son importance dans les patrimoines et les circuits financiers, en particulier durant les périodes de crise, comme c’est le cas actuellement.

Son cours étant en forte progression depuis novembre dernier, on le retrouve aujourd’hui au plus haut depuis près de neuf mois. Est-ce son statut traditionnel de valeur refuge qui le favorise ? La réalité est plus complexe, car le marché du métal jaune est facilement soumis à la manipulation.

Ses plus importants détenteurs mondiaux étant quelques banques centrales, celles-ci peuvent orienter son prix en vendant une partie de leurs réserves en or ou en les renforçant.

Pékin à la manœuvre

C’est bien ce qui s’est produit récemment. Selon le World Gold Council, organisme qui dépend de l’industrie aurifère, les achats d’or des banques centrales en 2022 ont atteint leur plus haut niveau depuis 55 ans, avec 400 tonnes acquises au troisième trimestre. Pour sa part, la Banque populaire de Chine a annoncé l’achat en novembre de 32 tonnes, pour une valeur de quelque 1,8 milliard de dollars. Et selon les experts, les chiffres officiels publiés sont bien inférieurs aux valeurs réelles.

Parmi les autres pays ayant acheté d’importantes quantités d’or l’année dernière