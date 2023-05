Or : pourquoi la valeur refuge des épargnants fait de la résistance

L'or a progressé d'environ 25 % depuis le creux de septembre 2022. (© DR)

Avec l'inflation qui s'estompe, le risque de forte hausse des taux d’intérêts qui s’éloigne, les tensions géopolitiques qui fluctuent et le rebond des cryptomonnaies, le cours de l’or devrait normalement baisser. Pourtant l’or fait de la résistance. Mais jusqu’à quand ?

Traditionnellement, l’or est un thermomètre de la santé du monde. Quand cela chauffe, il monte. Quand les choses semblent s’arranger, il baisse.

Depuis plusieurs mois, les raisons de se précipiter sur la valeur refuge ne manquent pas : Guerre en Ukraine, menaces sur Taïwan, inflation, faillites des banques, négociations de la dette américaine… L’once d’or s’est d’ailleurs installée durablement au-dessus des 1.900 dollars et a plusieurs fois dépassé la barre des 2.000 dollars à la Bourse de Londres.

L'or représente, aux yeux des investisseurs, une «protection» contre l'inflation et la dévaluation des monnaies car, théoriquement, il réagit à l’inverse des taux d’intérêts réels, c'est-à-dire au niveau des taux d'intérêts diminués du taux d'inflation. Quand les taux directeurs montent, l'or a tendance à baisser, car le rendement des obligations d'État devient plus rémunérateur. À l'inverse, lorsque les taux baissent, le «delta» entre les actifs financiers et l'or se resserre.

«L'or a progressé d'environ 25 % depuis le creux de septembre 2022, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de la baisse des rendements des bons du Trésor américain et du dollar. Ce qui l’est davantage, c'est sa résistance en début d'année 2022, alors que les rendements réels et le dollar augmentaient», s’étonne Paul Jackson, responsable mondial de la recherche pour l’allocation d’actifs chez