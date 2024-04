Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Or: nouveaux records, l'envolée devrait se poursuivre information fournie par Cercle Finance • 08/04/2024 à 11:43









(CercleFinance.com) - L'or n'a cessé cesse d'enchaîner les plus hauts historiques ces dernières semaines et son envolée n'est pas près de s'arrêter de sitôt, estiment les analystes et les stratèges de marché.



Le métal précieux a atteint cette nuit un nouveau record absolu à 2.372,5 dollars l'once, les investisseurs le voyant comme une valeur refuge face aux incertitudes concernant l'évolution des taux aux Etats-Unis comme en Europe.



Après avoir grimpé de presque 2% vendredi dernier, ce qui a porté ses gains sur la semaine écoulée à environ 4,5%, il progresse encore de 0,3% à 2.354,3 dollars à l'heure actuelle.



Ces bonnes performances contrastent avec celles des marchés d'actions, qui semblent à la peine depuis la fin du mois de mars. La semaine passée, l'indice CAC 40 a ainsi plié de 0,9% et le S&P 500 de quelque 1%.



Dans le même temps, l'indice VIX du CBOE qui mesure la volatilité sur le S&P - souvent dénommé l'indice de la peur sur les marchés - a bondi pour atteindre des plus hauts de cinq mois.



Selon les professionnels, la demande d'investissement de la part des fonds et des investisseurs institutionnels, mais surtout les achats par des banques centrales, devraient continuer à soutenir les cours.



'Les achats des banques centrales constituent une lame de fond haussière', souligne Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'En février, elles ont acheté 19 tonnes d'or, soit un total de 64 tonnes depuis le début de l'année. C'est le neuvième mois consécutif d'achats nets', souligne le stratégiste.



Si les achats des banques centrales semblent largement à l'origine du mouvement haussier, certains analystes y voient aussi un signe de défiance vis-à-vis de la dette publique, en vue notamment de l'élection présidentielle aux Etats-Unis.



'L'or a été poussé à la hausse par les fonds spéculatifs ou les spéculateurs qui profitent de la forte dynamique enclenchée par la demande des investisseurs du monde entier en réponse aux tensions géopolitiques accrues et aux inquiétudes concernant la stabilité financière dans un monde fortement endetté', souligne Ole S. Hansen, le spécialiste des matières premières chez Saxo Bank.



Cet analyste avait exprimé son optimisme sur l'or dès le début de l'année, estimant que 2024 serait 'l'année des métaux' tels que l'argent, le cuivre ou le platine.



S'il reconnaît que l'or pourrait un peu consolider à court terme, Hansen voir l'or poursuivre sa remontée en direction du seuil des 2500 dollars du fait des baisses de taux qui se profilent à l'horizon, appelées selon lui à peser à la fois sur le dollar et les rendements obligataires.



De son point de vue, les plus grandes menaces proviennent de l'abaissement - un scénario toutefois jugé 'improbable' - de la température géopolitique mondiale ou de la suspension par les banques centrales de leurs achats agressifs d'or.





