Or : la demande financière semble prendre le relais de la demande du secteur de la bijouterie

(AOF) - Le nombre de contrats dérivés ouverts à la bourse de New York pariant sur une hausse du cours de l’or est au plus haut depuis mars 2020, une période marquée par les confinements liés au Covid, fait remarquer Laurent Schwartz, président du Comptoir National de l'Or. Pour ce dernier, la demande financière semble prendre le relais de la demande du secteur de la bijouterie sur laquelle pourrait peser le cours élevé de l’or. Pour Laurent Schwartz, la perspective de baisse des taux semble pousser les gérants d’actifs et les fonds spéculatifs à renforcer leurs positions en métal jaune.

Aujourd'hui, l'once d'or gagne 0,32% à 2404 dollars après avoir atteint un plus haut historique la semaine dernière à plus de 2480 dollars.