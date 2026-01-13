Option Care Health bondit après des résultats préliminaires positifs au quatrième trimestre et une augmentation des rachats d'actions

13 janvier - ** Les actions du fournisseur de services de soins à domicile Option Care Health OPCH.O ont augmenté de 9,2% mardi à 35,01 $ après que les résultats préliminaires du quatrième trimestre aient dépassé les attentes de Wall Street et que la société ait doublé son programme de rachat d'actions

** L'action OPCH a atteint son plus haut niveau depuis mars et est en passe de réaliser sa plus forte progression quotidienne en pourcentage en exactement un an ** La société basée à Bannockburn, dans l'Illinois, a déclaré lundi soir que s'attend à un chiffre d'affaires net de 1,46 à 1,47 milliard de dollars au quatrième trimestre et à un bénéfice par action ajusté de 46 à 49 cents; les analystes avaient prévu un chiffre d'affaires de 1,46 milliard de dollars et un bénéfice de 46 cents, selon les données de LSEG

** La société a déclaré que son conseil d'administration a approuvé le 9 janvier une augmentation de l'autorisation de son programme de rachat d'actions 2025 de 500 millions de dollars à 1 milliard de dollars

** Elle a également publié des prévisions préliminaires pour l'exercice 2026, à savoir un chiffre d'affaires net de 5,8 à 6 milliards de dollars et un bénéfice par action ajusté de 1,82 à 1,92 dollar

** Morgan Stanley a augmenté son PT de 3 $ à 38 $, Jefferies a augmenté son PT de 5 $ à 37 $

** Jefferies, qui a une note d'achat, a déclaré dans une note qu'il considérait l'annonce préliminaire comme positive car elle fournit des éclaircissements sur la voie à suivre par la société et met en évidence les fortes tendances de croissance sous-jacentes

** Si l'on tient compte du mouvement de la séance, l'OPCH a augmenté d'environ 25 % au cours des 12 derniers mois

** 11 des 12 sociétés de courtage considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", 1 comme un "maintien"; PT médian de 38 $