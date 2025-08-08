Optimiste quant au lancement de l'injection biannuelle de prévention du VIH de Gilead

8 août - ** Gilead Sciences GILD.O a annoncé jeudi un bénéfice stable pour le deuxième trimestre sur un revenu légèrement plus élevé et a revu à la hausse ses perspectives financières pour l'ensemble de l'année, citant des ventes de médicaments anti-VIH supérieures aux prévisions

** Le fabricant de médicaments n'a pas divulgué les ventes de Yeztugo, un médicament biannuel de prévention du VIH approuvé par les régulateurs américains en juin, mais le directeur général Daniel O'Day a déclaré à Reuters que la société était très satisfaite du lancement jusqu'à présent

** Les actions ont augmenté de 3,38 % à 114,01 $ dans les transactions de pré-marché

** BMO Capital Markets ('Outperform', PT: $130) déclare que les résultats trimestriels de la société ont apporté 'une bouffée d'air frais avec un dépassement et une augmentation nets', l'activité VIH a fonctionné sur tous les cylindres

** J.P. Morgan ('Surpondérer', PT: $135) ajoute que les commentaires de l'entreprise sur le lancement de Yeztugo dans la PrEP étaient confiants, ce qui indique des tendances de lancement encourageantes jusqu'à présent

** Bernstein ('Outperform', PT: $120) note que le marché de la PrEP est mûr pour le succès du lancement du Yeztugo

** Oppenheimer ('Outperform', PT: $128) déclare que l'enthousiasme autour de la PrEP ne pouvait pas mieux tomber, avec une décision favorable de la Cour Suprême exigeant que les assureurs de santé couvrent gratuitement certains services préventifs recommandés