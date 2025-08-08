 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Optimiste quant au lancement de l'injection biannuelle de prévention du VIH de Gilead
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 12:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Gilead Sciences GILD.O a annoncé jeudi un bénéfice stable pour le deuxième trimestre sur un revenu légèrement plus élevé et a revu à la hausse ses perspectives financières pour l'ensemble de l'année, citant des ventes de médicaments anti-VIH supérieures aux prévisions

** Le fabricant de médicaments n'a pas divulgué les ventes de Yeztugo, un médicament biannuel de prévention du VIH approuvé par les régulateurs américains en juin, mais le directeur général Daniel O'Day a déclaré à Reuters que la société était très satisfaite du lancement jusqu'à présent

** Les actions ont augmenté de 3,38 % à 114,01 $ dans les transactions de pré-marché

Le marché de la PrEP est mûr pour le succès du lancement de YEZTUGO

** BMO Capital Markets ('Outperform', PT: $130) déclare que les résultats trimestriels de la société ont apporté 'une bouffée d'air frais avec un dépassement et une augmentation nets', l'activité VIH a fonctionné sur tous les cylindres

** J.P. Morgan ('Surpondérer', PT: $135) ajoute que les commentaires de l'entreprise sur le lancement de Yeztugo dans la PrEP étaient confiants, ce qui indique des tendances de lancement encourageantes jusqu'à présent

** Bernstein ('Outperform', PT: $120) note que le marché de la PrEP est mûr pour le succès du lancement du Yeztugo

** Oppenheimer ('Outperform', PT: $128) déclare que l'enthousiasme autour de la PrEP ne pouvait pas mieux tomber, avec une décision favorable de la Cour Suprême exigeant que les assureurs de santé couvrent gratuitement certains services préventifs recommandés

GILEAD SCIENCES
110,2800 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

