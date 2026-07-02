Optimisme en Europe avant des données sur l'emploi US

Après une ouverture timide, les grandes places européennes se sont rapidement installées en territoire positif. A la mi-séance, le CAC 40 s'affiche en hausse de 0,59%, à 8 386 points, le DAX 40 à Francfort grimpe de 0,57% et le FTSE 100 à Londres s'apprécie de 0,49%.

En ce qui concerne le conflit au Moyen-Orient, "des progrès positifs" ont été réalisés entre les négociateurs américains et iraniens a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar. Une nouvelle session de discussions est programmée après les funérailles de l'ex-guide suprême iranien ce week-end.

De son côté, Donald Trump a confirmé en indiquant que les négociations progressaient. Le président des Etats-Unis a également précisé les prix du pétrole étaient en baisse, de même que le prix de l'essence à la pompe.

Sur le marché des matières premières, le WTI à New York s'échange contre 67,42%, et le Brent de la mer du Nord est à 70,42 dollars, proches de leur niveau d'avant le conflit avec l'Iran.

Le rendez-vous du jour

Les investisseurs surveilleront à 14h30 la publication du rapport mensuel sur l'emploi, avancé à jeudi en raison de la Journée de l'Indépendance américaine, qui tombe un samedi, c'est donc le jour précédent (vendredi) qui est férié. Le consensus attend 114 000 créations d'emploi après les 172 000 enregistrées en mai.

Toujours aux Etats-Unis, les intervenants s'intéresseront un peu plus tard aux commandes à l'industrie.

En attendant, sur le marché des devises, l'euro remonte face au billet vert ( 0,28%) et se négocie contre 1,1409 dollar.

L'actualité des entreprises

En France, Carrefour se distingue en tête du CAC 40 avec un gain de 4,55%. UBS est passé de neutre à acheter sur le titre, avec un objectif de cours de 19 euros.

A l'inverse, Renault trébuche de 2,40%, pénalisé par Berenberg qui a réduit son objectif de cours sur l'action de 38 à 34 euros, avec un avis à conserver.

En forte hausse, Sodexo s'adjuge 8,49% après la publication de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, et surtout le relèvement de certains objectifs financiers.

De son côté, Abivax grimpe de 4,68%, après avoir monté une opération de financement très bien accueillie aux Etats-Unis. L'option de surallocation, intégralement souscrite, permet de porter la levée de fonds à 920 millions de dollars.

En Europe, Bayer s'apprécie de 5,45%, Deutsche Bank est passée de conserver à acheter, en relevant sa cible de 45 à 60 euros et le groupe allemand a également annoncé le regroupement de ses activités américaines dans le glyphosate au sein de Ruveon LLC, afin d'optimiser cette activité et de mieux l'adapter aux spécificités du marché américain.