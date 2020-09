Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OPPO choisit les solutions ESIM de Thales pour sa première smartwatch Reuters • 07/09/2020 à 08:12









7 septembre (Reuters) - THALES SA TCFP.PA : * OPPO LANCE SA PREMIÈRE SMARTWATCH ÉQUIPÉE DES SOLUTIONS ESIM DE THALES * LANCEMENT DE L'OPPO WATCH MARQUE UN CAP STRATÉGIQUE DANS LE DOMAINE DE L'IOT POUR LA SOCIÉTÉ Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur TCFP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées THALES Euronext Paris 0.00%