OppFi bondit après avoir augmenté son programme de rachat d'actions
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 20:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Les actions de la plateforme de finance numérique OppFi OPFI.N font un bond de 6,5 % à 10,62 $

** OPFI augmente son programme de rachat d'actions de 20 millions de dollars, ce qui porte l'autorisation totale à 40 millions de dollars

** La société a racheté environ 390 000 actions au cours du troisième trimestre dans le cadre de son programme de rachat existant

** "Nous pensons que nos actions se négocient à un prix nettement inférieur à leur valeur intrinsèque", déclare la directrice générale Todd Schwartz

** Les rachats peuvent être effectués sur le marché libre et par le biais de transactions privées

** Deux courtiers sur trois considèrent l'action comme "achetée" et un comme "conservée"; PT médian de 14 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action OPFI a augmenté de 34,3 % depuis le début de l'année

L'offre BoursoBank