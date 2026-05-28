Oppenheimer relève la note de Quanta Services à « surperformance » grâce à une forte demande dans les secteurs des services publics et des technologies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 mai - ** Oppenheimer relève la note de l'entreprise de services énergétiques Quanta Services PWR.N de « perform » à « outperform »; fixe un objectif de cours à 800 dollars

** Il indique qu'il reprend désormais l'analyse de Quanta Services à Kansas City Capital

** La société de courtage estime que les dépenses dans les services publics et les technologies soutiennent la croissance à long terme, avec un potentiel de hausse supplémentaire lié aux projets dans les domaines de l'électricité, des pipelines et du transport d'énergie

** Ajoute que l'importante main-d'œuvre de Quanta lui permet de se positionner pour remporter certains des plus grands projets d'infrastructure à venir aux États-Unis

** L'action recule de 1,3 % à 724 $ en début de séance

** 23 des 31 courtiers attribuent à l'action la note « acheter » ou supérieure, 8 la note « conserver »; leur objectif de cours médian est de 800 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse de 72,4 % depuis le début de l'année