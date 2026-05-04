Oppenheimer relève la note d'Airbnb à « surperformance » grâce à ses initiatives de croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mai -

** Oppenheimer relève la note d'Airbnb ABNB.O de « perform » à « outperform »; objectif de cours fixé à 180 $

** L'objectif de cours représente une hausse de 27,1% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage estime qu'ABNB est mieux placée pour absorber les perturbations des flux de voyageurs liées aux chocs sur l'approvisionnement en pétrole, tout en bénéficiant de manière disproportionnée de la demande liée à la Coupe du monde

** Il s'attend à ce que la recherche par IA conversationnelle de l'entreprise stimule la conversion

** Les initiatives d'ABNB concernant les hôtels, le programme "Réservez maintenant, payez plus tard" et la recherche par IA généreront une croissance durable des revenus qui n'est pas pleinement reflétée dans les estimations des analystes – Oppenheimer

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse d'environ 3,9% depuis le début de l'année