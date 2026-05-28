Oppenheimer relève l'objectif de cours de Modine en raison des perspectives favorables en matière de marges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 mai - ** Oppenheimer relève l'objectif de cours de Modine Manufacturing MOD.N , fabricant américain de solutions de gestion thermique et de CVC, de 271 $ à 325 $, et maintient sa note "surperformer"

** Ce nouvel objectif de cours implique un potentiel de hausse de 16,1% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** L'action recule de 0,3% à 279 $ en pré-ouverture

** La société de courtage estime que les marges de MOD augmenteront jusqu'à l'exercice 2027, avec un bref recul au premier trimestre lié aux centres de données avant une croissance plus forte et des gains de marge plus importants à partir du deuxième trimestre

** Ajoute qu'un contrat d'approvisionnement de 4 milliards (XX milliards d'euros) de dollars stimulera une forte croissance des centres de données à partir de l'exercice 2028, à mesure que la capacité augmentera

** Modine fournit des systèmes de refroidissement aux centres de données pour éviter la surchauffe

** Les 10 sociétés de courtage couvrant le titre lui attribuent la note "acheter" ou mieux; leur objectif de cours médian est de 271 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre a plus que doublé depuis le début de l'année