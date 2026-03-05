Oppenheimer relève l'objectif de cours de Lennox en raison de solides perspectives de croissance

5 mars - ** Oppenheimer augmente l'objectif de cours du fabricant de produits de climatisation Lennox International

LII.N à 645 $ contre 630 $; maintient sa note de "surperformance"

** Le nouvel objectif de cours implique une hausse de 17,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier indique que la société vise une croissance d'environ 500 millions de dollars d'ici 2030, grâce à des taux d'attachement plus élevés pour les pièces et les services

** Il ajoute que le nouveau modèle de distribution en étoile de LII devrait réduire les coûts logistiques, améliorer l'efficacité et soutenir la croissance des revenus et des marges

** Elle a réduit les prévisions de bénéfice par action ajusté de LII pour 2026 à 24,24 $, contre 24,27 $

** Séparément, Wells Fargo a également relevé l'objectif de cours à 560 $ contre 520 $

** Six des 20 sociétés de courtage considèrent l'action comme "acheter" ou supérieure, 12 comme "conserver" et deux comme "vendre"; leur objectif de cours médian est de 555 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a progressé de 13,4 % depuis le début de l'année