Oppenheimer relève l'objectif de cours de Jefferies

11 décembre - ** Les actions de la banque d'investissement Jefferies Financial Group JEF.N augmentent de 2,66 % à 63,48 $ dans la séance de l'après-midi

** Oppenheimer a relevé l'objectif de cours de JEF de 81 $ à 97 $, citant la reprise des transactions et les prévisions de croissance du BPA de plus de 25 % en 2027

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 56,8 % par rapport à la dernière clôture

** JEF est une banque "peu suivie et sous-évaluée", qui a réalisé des gains d'actions à long terme sans risque de bilan supplémentaire, selon Oppenheimer

** Alors que JEF se désengage des activités acquises lors de sa fusion avec Leucadia en 2013, elle devrait probablement réaliser des gains qui permettront de financer les rachats d'actions, selon la maison de courtage

** 5 des 6 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 1 à "conserver"; l'objectif de cours médian est de 76 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, JEF a baissé de 21,1% depuis le début de l'année