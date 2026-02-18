Oppenheimer relève l'objectif de cours d'Itron après de solides résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 février - ** Oppenheimer relève l'objectif de cours de la société de gestion de l'énergie et des ressources en eau Itron ITRI.O à 133 $ contre 125 $, et maintient sa note à "surperformance"

** Le nouvel objectif de cours implique une hausse de 37,9% par rapport à la dernière clôture du titre

** Itron a publié mardi un bénéfice ajusté pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street

** "L'adoption de la plateforme Grid Edge Intelligence a permis d'obtenir de solides résultats financiers au quatrième trimestre" - Tom Deitrich, directeur général d'Itron

** La société de courtage estime qu'Itron est prête à poursuivre l'expansion de ses marges et à accélérer son désendettement grâce à la croissance de ses revenus récurrents et à l'évolution de son modèle d'actifs légers

** La société relève également ses prévisions de BPA ajusté pour 2026 de 5,53 $ à 5,93 $

** Onze des 13 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, deux à "conserver"; leur objectif de cours médian est de 143,12 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, ITRI a progressé de 3,8% depuis le début de l'année