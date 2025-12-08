 Aller au contenu principal
Oppenheimer fixe un objectif de 8 100 pour le S&P 500 en 2026
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 16:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du contexte à partir du paragraphe 2, commentaire de l'analyste au paragraphe 4)

Oppenheimer Asset Management a fixé lundi un objectif de 8 100 points pour l'indice S&P 500 .SPX à la fin de l'année 2026, soit la prévision la plus optimiste parmi les principales maisons de courtage de Wall Street, citant les prévisions de bénéfices élevés des entreprises et la résilience continue de l'économie américaine.

Cet objectif implique une hausse de 18 % par rapport à la dernière clôture de l'indice S&P 500 (6 870,40 points) et suppose que le bénéfice par action atteindra 305 dollars.

À titre de comparaison, la Deutsche Bank prévoit 8 000 points pour l'indice et une hausse d'environ 12 % pour les actions américaines d'ici la fin de l'année prochaine, selon un sondage Reuters réalisé en novembre auprès de stratèges en actions.

"Les données économiques publiées depuis le début de l'année et au cours du trimestre actuel continuent de nous suggérer la durabilité de la croissance économique qui s'est avérée résistante, voire robuste, au cours d'une période de transition importante dans l'histoire du marché", ont déclaré les stratèges d'Oppenheimer dirigés par John Stoltzfus dans une note.

L'indice a gagné environ 16,8 % cette année, stimulé par l'optimisme des investisseurs à l'égard de l'IA, des bénéfices des entreprises et des prévisions de baisse des taux d'intérêt, malgré les craintes d'une bulle boursière et des valorisations technologiques élevées.

Les grandes capitalisations technologiques telles que Nvidia NVDA.O , Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O restent les principaux moteurs de la reprise, soutenues par des dépenses d'investissement sans précédent dans le domaine de l'IA.

Oppenheimer a déclaré qu'elle restait optimiste sur les actions américaines, en privilégiant les valeurs cycliques plutôt que les secteurs défensifs.

La maison de courtage s'attend également à ce que la Réserve fédérale américaine réduise ses taux d'intérêt de 25 points de base cette semaine, puis à ce qu'elle procède à une ou deux réductions supplémentaires l'année prochaine si l'inflation reste contenue.

