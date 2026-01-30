Oppenheimer bondit après avoir enregistré un bénéfice record au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 janvier - ** Les actions de la banque d'investissement boutique Oppenheimer OPY.N ont bondi de 10,2 % à 83,99 $ ** Le bénéfice du 4ème trimestre a bondi à un niveau record de 74,4 millions de dollars, soit 6,51 dollars par action, contre 10,7 millions de dollars, soit 92 cents par action, un an plus tôt ** La vigueur généralisée des activités principales d'OPY a porté le chiffre d'affaires au niveau record de 472,6 millions de dollars, soit un bond de 25,9 % par rapport à l'année précédente

** "Nos activités sur les marchés des capitaux ont également enregistré de bonnes performances et ont continué à s'appuyer sur la force et l'élan que nous avons observés au troisième trimestre. La banque d'investissement, en particulier, a connu une vague continue d'activités de transaction", a déclaré le directeur général Robert Lowenthal

** L'action OPY a bondi de 14,3 % en 2025