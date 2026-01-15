Oppenheimer attribue à Western Union la note "perform"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier -

** Oppenheimer initie la couverture du fournisseur de services de transfert d'argent Western Union WU.N avec la note "perform"

** La société de courtage indique que WU fait des progrès pour défendre sa part de marché, mais nous restons sur la touche jusqu'à ce que nous ayons des preuves plus claires d'un redressement durable de la croissance des revenus

** WU continue de faire face à des vents contraires dus au durcissement de la politique d'immigration américaine, à l'intensification de la concurrence des acteurs natifs du numérique et aux prix agressifs pratiqués par les anciens fournisseurs de services de transfert de fonds en espèces, selon la société de courtage

** La société de courtage ajoute qu'elle estime que la position de l'administration du président Trump sur l'immigration continuera d'avoir un impact négatif sur Western Union et les autres acteurs du secteur du transfert d'argent

** 1 courtier sur 18 évalue l'action à "acheter", 11 à "conserver", 3 à "vendre" et 3 à "vendre fortement"; leur PT médian est de 10 $

** En incluant les mouvements de la séance, WU a baissé de 11,5 % au cours des 12 derniers mois