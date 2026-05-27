Oppenheimer abaisse l'objectif de cours de Deere en raison de la faiblesse au Brésil et des pressions sur les marges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 mai - ** Oppenheimer abaisse l'objectif de cours du constructeur de tracteurs Deere & Co DE.N de 715 $ à 680 $, tout en maintenant sa recommandation à “surperformer”
** Ce nouvel objectif de cours laisse toujours entrevoir un potentiel de hausse de 28,5 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action
** La société de courtage estime que les perspectives moins favorables pour le secteur agricole brésilien pèsent sur la dynamique de reprise et pourraient maintenir le titre sous pression à court terme
** Il ajoute que les marges sont sous pression au premier semestre 2026 en raison de l'inflation, des droits de douane et de comparaisons difficiles, les prix ne parvenant pas à suivre pleinement la hausse des coûts
** Par ailleurs, Citi abaisse son objectif de cours de 595 $ à 575 $
** Quatorze des 25 courtiers attribuent à l'action la note “acheter” ou supérieure, 11 la note “conserver”; leur objectif de cours médian est de 627,50 $ – données compilées par LSEG
** À la clôture d'hier, le titre avait progressé de 13,7 % depuis le début de l'année
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