Opmobility va construire un site de production dans l’Ohio

Un système de stockage d'hydrogène d'OPmobility au salon Hyvolution à Paris
OPmobility a annoncé mardi la construction d'un nouveau site de production à Toledo, dans l’Ohio, aux États-Unis, qui inclura notamment le moulage par injection avancé et une ligne de peinture double côtés.
"Le démarrage de la production est prévu au second semestre 2027", précise l'équipementier automobile français dans un communiqué, précisant que l’usine devrait créer plus de 500 emplois dans les domaines de la production, de la logistique, de l’ingénierie et des fonctions support.
(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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