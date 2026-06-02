Opmobility va construire un site de production dans l’Ohio

Un système de stockage d'hydrogène d'OPmobility au salon Hyvolution à Paris

‌OPmobility a annoncé ​mardi la construction d'un nouveau site de ​production à Toledo, dans ​l’Ohio, aux ⁠États-Unis, qui inclura notamment ‌le moulage par injection avancé et ​une ‌ligne de peinture ⁠double côtés.

"Le démarrage de la production ⁠est prévu ‌au second semestre ⁠2027", précise ‌l'équipementier automobile ⁠français dans un communiqué, ⁠précisant ‌que l’usine devrait créer ​plus ‌de 500 emplois dans les domaines ​de la production, de ⁠la logistique, de l’ingénierie et des fonctions support.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin ​Turpin)