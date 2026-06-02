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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 08:24

(Actualisé avec Stellantis, STMicroelectronics, Abivax, BNP Paribas, OPMobility, Eurazeo, Barry Callebaut, British American Tobacco)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* STELLANTIS STLAM.MI a annoncé mardi son intention d'investir plus d'un milliard d'euros en France pour produire à Mulhouse (Haut-Rhin) trois nouveaux modèles Peugeot, avec la nouvelle plateforme STLA One dévoilée une dizaine de jours plus tôt.

* KERING PRTP.PA a annoncé lundi soir la nomination de Gianfranco D'Attis, ancien directeur général de Prada, au poste de directeur général d'Alexander McQueen à compter du 3 juin.

* STMICROELECTRONICS STMPA.PA a relevé mardi ses ambitions pour les data centers dans un contexte de forte demande en infrastructure IA, et s'attend désormais un chiffre d'affaires pour cette activité à environ un milliard de dollars (859,33 millions d'euros) en 2026, contre un niveau précédemment attendu "confortablement au-dessus de 500 millions de dollars".

* BNP PARIBAS BNPP.PA - La banque française a annoncé lundi avoir déposé son mémoire introductif devant la Cour d'appel des États-Unis sollicitant l'infirmation du jugement de première instance concernant son rôle dans le conflit soudanais, disant aborder avec confiance la perspective de présenter sa position devant la justice.

* OPMOBILITY OPM.PA a annoncé mardi la construction d'un nouveau site de production à Toledo, dans l'Ohio, aux États-Unis, qui inclura notamment le moulage par injection avancé et une ligne de peinture double côtés.

* EURAZEO EURA.PA a annoncé mardi avoir finalisé le "closing" de son fonds de dette privée (EPD VII) à un niveau record de 3,9 milliards d'euros, au-delà de l'objectif initial de 3 milliards d’euros du groupe d'investissement français.

* ABIVAX ABVX.PA a annoncé lundi que son médicament expérimental destiné aux patients atteints de colite ulcéreuse, avait atteint l'objectif principal d'un essai clinique de phase avancée.

Cependant, l'action de la société française cotée aux États-Unis a chuté de plus de 30 % lors des échanges après la clôture, l'étude ayant révélé au moins un cas de cancer de la prostate, un cas de cancer du sein et un cas de dysplasie colique chez des patients recevant la dose de 50 mg.

La société a indiqué que les chercheurs estiment que ces cas n'étaient pas liés au traitement.

* AMUNDI AMUN.PA doit tenir mardi son assemblée générale.

* BARRY CALLEBAUT BARN.S - Le fabricant suisse de chocolat prévoit une croissance de son résultat d'exploitation récurrent comprise entre 5% et 9% en devises locales à moyen terme, a-t-il annoncé mardi dans le cadre de la première stratégie mise en place par son directeur général Hein Schumacher, nommé en début d'année.

* BRITISH AMERICAN TOBACCO BATS.L a revu mardi à la hausse sa prévision de croissance annuelle du chiffre d'affaires de ses nouvelles catégories de produits, grâce à la forte demande pour ses cigarettes électroniques et ses sachets de nicotine. Le groupe mise également sur un assouplissement des mesures de contrôle de la FDA américaine pour accroître sa part de marché aux États-Unis.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N4261OA

(Rédigé par Coralie Lamarque et Diana Mandia édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ABIVAX
111,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
AMUNDI
84,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
BARRY CALLEBAUT
1 178,000 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
BNP PARIBAS
92,5800 EUR Euronext Paris 0,00%
BRIT AMER TOBACC
4 579,000 GBX LSE -0,04%
EURAZEO
46,2600 EUR Euronext Paris 0,00%
KERING
247,7500 EUR Euronext Paris +1,12%
OPMOBILITY (EX PLASTIC OM.)
16,6300 EUR Euronext Paris 0,00%
STELLANTIS
6,677 EUR MIL 0,00%
STMICROELECTRONICS
59,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
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