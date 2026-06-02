OPmobility se dote d'une nouvelle usine dans le Midwest américain

OPmobility annonce la construction d'un nouveau site de production à la pointe de la technologie dans la zone métropolitaine de Toledo, dans l'État américain de l'Ohio, un site dont le démarrage de la production est prévu au second semestre 2027.

Cette nouvelle installation, la première de l'équipementier automobile français dédiée aux solutions extérieures dans le Midwest, marque une nouvelle étape dans son expansion en Amérique du Nord.

Le groupe réaffirme ainsi son engagement à soutenir la croissance du marché de la mobilité aux États-Unis en développant ses capacités industrielles, en renforçant sa proximité avec ses clients et en améliorant son agilité opérationnelle.

Située au coeur du Midwest, cette nouvelle usine offrira à OPmobility une position stratégique dans une région qui représente plus de 40% de la production automobile américaine. Son implantation à proximité des principaux axes de transport renforcera l'efficacité logistique du site.

Aux États-Unis, OPmobility exploite déjà 11 usines et 6 centres de R&D, avec près de 3 300 collaborateurs. En octobre 2025, le groupe a inauguré son siège pour l'Amérique du Nord à Troy, dans le Michigan, confirmant son ambition de doubler ses ventes aux États-Unis d'ici 2030.